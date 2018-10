Chievo, i candidati al post D'Anna: Nicola in pole, difficile Ventura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ChievoVerona potrebbe a breve cambiare allenatore. Il Corriere di Verona in edicola scrive dell'ultima spiaggia per Lorenzo D'Anna in occasione della prossima sfida contro il Milan. Intanto si valutano i possibili successori: il nome in cima alla lista è quello di Davide Nicola. A ruota compaiono due ex, Beppe Iachini e Mimmo Di Carlo. Più defilato Gianni De Biasi. Mentre la chiacchiera sull’ex ct della Nazionale Giampiero Ventura sembra una pista improbabile per tanti motivi, a partire dal budget economico che la scelta richiederebbe.