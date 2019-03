© foto di Federico Gaetano

Pokerissimo di convocati per il Chievo Verona di Domenico Di Carlo, nessuno però nella Nazionale maggiore. Tutti i ragazzi, infatti, sono nelle rispettive Under: uno in quella azzurra, ovvero l'esterno Fabio Depaoli. Tra i titolari, Sofian Kiyine va con il Marocco Under 23, Assane Dioussé con il Senegal Under 23.

Italia Under 21

Fabio Depaoli

21.3 Italia U21-Austria U21

25.3 Italia U21-Croazia U21

Marocco Under 23

Sofian Kiyine

20.3 Congo U23-Marocco U23

24.3 Marocco U23-Congo U23

Senegal Under 23

Assane Dioussé

20.3 Guinea U23-Senegal U23

24.3 Senegal U23-Guinea U23

Croazia Under 20

Adrian Semper

22.3 Svizzera U20-Croazia U20

Portogallo Under 20

Nuno Pina Nunes

22.3 Germania U20-Portogallo U20

26.3 Portogallo U20-Inghilterra U20