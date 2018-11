Chievo, i numeri dopo 10 turni: peggior attacco e peggior difesa della A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Peggior attacco e peggior difesa. Non sorprende che il Chievo sia anche ultimo in classifica: i numeri, dopo la decima giornata di Serie A, sono impietosi nei confronti dei clivensi. Il goleador è Stepinski, l'attaccante più utilizzato finora. Almeno c'è la corsa: 110,899 km fatti finora, i gialloblù sono quarti in Serie A da questo punto di vista.

I numeri del Chievo

Gol fatti (diciannovesima in Serie A): 8

Gol subiti (ventesima in Serie A): 26

Miglior marcatore (sesto in Serie A): Mariusz Stepinski 3 gol

Miglior assist-man (quindicesimo in Serie A): Emanuele Giaccherini, Valter Birsa, Fabio Depaoli, Nicola Rigoni 1 assist

Chilometri percorsi (quarta in Serie A): 110.899

Numero di tiri (diciottesima in Serie A): 77

Parate (quarta in Serie A): 38

Numero legni colpiti (quindicesima in Serie A): 3

Numero legni subiti (sedicesima in Serie A): 2

Percentuale possesso palla (diciassettesima in Serie A): 44,2%

Precisione passaggi (dodicesima in Serie A): 80,5%

Disciplina (tredicesima in Serie A): 23 cartellini gialli, 1 cartellino rosso