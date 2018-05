Chievo, idea Helander per la difesa. E la Samp va su Bani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità sul mercato del Chievo Verona: secondo L'Arena oggi in edicola, spunta l'idea Filip Helander del Bologna per la retroguardia dei clivensi. L'ex Hellas Verona piace molto alla società di Campedelli mentre potrebbero presto arrivare richieste per Mattia Bani: sul centrale c'è la Sampdoria.