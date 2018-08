Chievo, ieri tentativo disperato per Letizia. No secco del Benevento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ChievoVerona lo ha cercato per tutta l'estate, ma Gaetano Letizia (28) resta al Benevento. Il Mattino in edicola scrive che i clivensi hanno fatto un ultimo disperato tentativo nella giornata di ieri, andato ancora una volta a vuoto. Le streghe non hanno voluto cedere, in nessun modo, uno dei laterali difensivi più forti della Serie B.