Chievo, il rammarico di Giaccherini: "Contro l'Inter meritavamo di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella puntata di 'Chievo social live' sul sito ufficiale del club clivense, Emanuele Giaccherini è tornato sulla sconfitta interna nel match contro l'Inter: "C’é molto rammarico: abbiamo fatto un’ottima gara ma usciamo con zero punti. Peccato perché per noi un punto voleva dire tanto, ma dobbiamo guardare avanti e non piangerci addosso. Abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, meritavamo anche il pareggio, abbiamo creato tante occasioni. Nel secondo tempo c’è stato il gol, non abbiamo capito bene com’è andata: il guardalinee ha alzato la bandierina, non so se l'arbitro avesse fischiato prima o no quasi tutti ci siamo fermati e alla fine il gol è stato convalidato col Var. Noi non dovevamo prendere il secondo gol per restare in partita fino alla fine, potevamo recuperarla. Non siamo riusciti a segnare nel primo tempo, poi squadre come l’Inter alla prima occasione ti segnano”, riporta Fcinternews.it.