Chievo, il Torino su Hetemaj: c’è la concorrenza della Dea

Il ChievoVerona rischia la retrocessione in Serie B, ma Perparim Hetemaj (31) non sembra aver problemi a trovare offerte per restare in Serie A. Il centrocampista è in scadenza con i clivensi e piace al Torino, mentre Tuttosport fa sapere che il calciatore interessa anche all’Atalanta. Il suo futuro, dunque, potrebbe essere alla corte di Mazzarri oppure alla corte di Gasperini.