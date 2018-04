© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco prima del fischio d'inizio di ChievoVerona-Inter, l'attaccante clivense Roberto Inglese parla ai microfoni di InterTV: "Partita difficile, a noi servono punti a prescinderebbe da chi abbiamo davanti. Ci aspettano 5 partite difficili per la salvezza. Ho detto fin dall'inizio che volevo restare per contribuire alla causa. Il caldo può incidere, veniamo da due partite in cinque giorni e non sarà una partita semplice sia sul piano mentale che fisico".