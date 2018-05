Chievo, Inglese: "Volevo chiudere bene, mi merito l'occasione Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Roberto Inglese, attaccante del Chievo, ai microfoni di Sky Sport dopo la salvezza conquistata al Bentegodi. "Sicuramente volevo chiudere bene l'anno nella mia ultima partita al Bentegodi. Tre settimane fa eravamo terzultimi, per il terzo anno consecutivo abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Napoli? Io partirò in ritiro con loro, mi merito questa possibilità. Quando giochi per salvarti devi avere cattiveria e grinta".