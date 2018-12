Chievo-Inter 0-1 al 45', troppa qualità per i nerazzurri: si sblocca Perisic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Perisic si sblocca dopo quasi quattro mesi e l'Inter chiude così in vantaggio il primo tempo della gara contro il ChievoVerona, valida per la diciassettesima giornata di campionato. Positiva, nonostante lo 0-1, la prestazione della squadra di mister Di Carlo, che ha tenuto bene il campo andando a prendere alta i nerazzurri fin dai primi minuti di gioco.

PRESSIONE CHIEVO - Il Chievo conferma subito il cambio di marcia che ha portato l'avvicendamento in panchina. Di Carlo ripropone la difesa a tre e sgancia spesso DePaoli come esterno alto nella metà campo avversaria. I gialloblù pressano con costanza, lasciando comprensibilmente all'Inter il compito di costruire il gioco. Proprio a causa della poca libertà di manovra iniziale, la squadra ospite si ritrova quindi a cercare più volte la soluzione da fuori. Proprio come al 4': imbeccato orizzontalmente da Politano, Perisic scarica il sinistro dopo un paio di tocchi col pallone che s'impenna e finisce alto sopra il montante. Stesso esito per un colpo di testa poco pretenzioso di Icardi, che sugli sviluppi di un cross di Nainggolan dalla destra non impensierisce di certo l'attento Sorrentino al 23'.

QUALITÀ INTER - Il Chievo gioca con grande personalità, ma piano piano al Bentegodi viene inevitabilmente fuori la superiore qualità tecnica dell'Inter. L'azione costruita al 28' ne è solamente il primo esempio: Joao Mario inventa, traversone chirurgico di D'Ambrosio e destro a colpo sicuro di Icardi. Ma Sorrentino si supera, opponendosi sulla linea e compiendo il primo miracolo del match. Questa clamorosa occasione ha però il merito di svegliare i nerazzurri, che sulle due corsie laterali cominciano a creare non poche difficoltà agli avversari grazie ai continui inserimenti di Perisic e Politano.

SI SBLOCCA PERISIC - Il gol ospite è nell'aria e al 39' trova così concretezza. Tutto nasce dal break di Icardi, che scarica a sinistra su D'Ambrosio: il laterale vede l'incursione di Perisic e lo innesca con un cross radente. Tutto facile per il croato, che insacca di prima a tu per tu con Sorrentino ritrovando la via della rete (non segnava dal 1° settembre) e anche, considerando il suo ottimo finale, quella fiducia che mancava ormai da mesi. Nessun pericolo, sul fronte opposto, per Handanovic, semplice spettatore di un primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio dall'Inter. Seppur dinanzi a un Chievo che ha eliminato la parola "mollare" dal proprio dizionario.