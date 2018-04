© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Dopo una lunga attesa legata alla consultazione del VAR, l’Inter passa in vantaggio sul campo del Chievo grazie alla rete di Icardi. Pallone allontanato, ma l'Inter rimane in attacco. Poi Brozovic calcia, Sorrentino respinge. D'Ambrosio riceve la respinta e mette in mezzo il pallone, con Icardi che segna. Inizialmente il gol viene annullato per fuorigioco, poi l’arbitro decide di convalidarlo e sembra aver fatto bene.