Chievo-Inter, le formazioni: Nainggolan dal 1', D'Ambrosio per Asamoah

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Turno esterno per l’Inter di Luciano Spalletti, attesa dal Chievo di Domenico Di Carlo per il posticipo delle 18 della diciassettesima giornata del campionato. Mister Spalletti ripropone dall’inizio Radja Nainggolan, mentre al posto di Kwadwo Asamoah ci sarà Danilo D’Ambrosio, con Henrique Dalbert dunque in panchina. Tra le fila gialloblù, invece, confermata la difesa a tre, così come Giaccherini alle spalle della coppia offensiva Pellissier-Meggiorini e maglia da titolare per il giovane centrocampista Kiyine.

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, N. Rigoni, Hetemaj, Kiyine; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier. A disposizione: Semper, Caprile, Tanasijevic, Cesar, Tomovic, Burruchaga, Obi, Birsa, Jaroszynski, Leris, Djordjevic, Stepinski. All.: Di Carlo.

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Joao Mario, Brozovic, Nainggolan; Politano, Icardi, Perisic. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Vecino, Borja Valero, Gagliardini, Candreva, Keita Baldé, Lautaro Martinez. All.: Spalletti.