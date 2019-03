© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pawel Jaroszynski, difensore del ChievoVerona, ha parlato al sito ufficiale del club nel giorno della gara di allenamento contro il Grasshopper. Queste alcune battute: "Sono stati due anni molto buoni da quando sono arrivato in Italia, prima non giocavo molto ma adesso è un po' cambiata la situazione. Sono molto contento, ho imparato tante cose allenandomi con i giocatori più forti di me. Sono cresciuto anche tatticamente. Il rapporto con mister Di Carlo? Molto buono, tutti i giorni lavoriamo sul campo parlando sempre, i consigli sono sempre specifici, a seconda degli avversari. Per me è importante quello che dice per migliorarmi e crescere. Il pareggio a Bergamo con l'Atalanta? Abbiamo dimostrato il nostro carattere, facendo un bel pareggio. La squadra ci crede sempre, non molla mai un centimetro. Sono sicuro che lotteremo fino alla fine del campionato per la salvezza".