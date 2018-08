Chievo-Juve visibile in Spagna: Gol non si perde l'esordio di CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è stato trovato l'accordo né con Mediapro né con Movistar+, pertanto al momento la Serie A in Spagna non sarà visibile. O, quantomeno, non esiste ancora un pacchetto dettagliato. La novità dell'ultimissima ora, però, è che Chievo-Juventus, la partita dell'esordio nel nostro campionato di Cristiano Ronaldo che tutti gli spagnoli - ancora legati al fenomeno portoghese - avevano chiesto di vedere, sarà fruibile.

Oggi, infatti, Gol Television ha annunciato di avere acquisito i diritti per il match del Bentegodi. "Bombazo", scrive la nota emittente iberica, per far comprendere quanto fossero desiderati questi diritti. D'altronde si tratta di una sfida per certi versi storica e nessuno, neanche in Spagna, vuole perdersela.