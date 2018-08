Chievo-Juventus 1-1, Stepinski ripristina l'equilibrio al Bentegodi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pareggio del ChievoVerona al Bentegodi. Minuto 38, l'ex bianconero Giaccherini mette in area un ottimo cross dalla sinistra che Mariusz Stepinski incorna in rete alla perfezione. Marcatura piuttosto leggera da parte di Bonucci e Chiellini in quest'occasione. Chievo-Juve, 1-1.

Clicca nel link in calce per la diretta testuale di TMW