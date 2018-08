Chievo-Juventus 2-2, il VAR annulla un gol a Mandzukic: mani di CR7

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è sempre sul 2-2 al Bentegodi tra ChievoVerona e Juventus, ma i bianconeri erano andati nuovamente in vantaggio. La rete di Mario Mandzukic, inizialmente convalidata, è stata annullata dal VAR per un fallo di mani di Cristiano Ronaldo. Paura per Sorrentino, che dopo uno scontro di gioco è piombato al suolo senza sensi. Il portiere si è poi ripreso.