© foto di Federico Gaetano

Sofian Kiyine, centrocampista del Chievo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Bologna: "Noi andiamo alla ricerca della prima vittoria in trasferta, siamo venuti qui per fare la nostra partita. Non molleremo fino alla fine, daremo il massimo". Sugli avversari: "Sappiamo che sono molto veloci avanti, dovremo essere bravi ad arginare le loro ripartenze".