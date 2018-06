Chievo, la priorità è la punta: i nomi, da Djordjevic a Favilli

© foto di Federico Gaetano

La priorità del mercato del Chievo Verona, racconta oggi L'Arena in edicola, è quella di un centravanti. Il primo nome è quello di Filip Djordjevic della Lazio, che in casa biancoceleste non ha più spazio ma che fa gola anche in Francia al Montpellier. Il ds Giancarlo Romairone è al lavoro, le alternative sono Diego Falcinelli del Sassuolo, Simy del Crotone e occhio ad Andrea Favilli: ulteriori summit in vista con la Juventus, il Chievo lo vorrebbe in prestito.