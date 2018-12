Chievo-Lazio finisce 1-1. Decidono i bomber, il Milan resta al quarto posto

© foto di Federico Gaetano

Bomber protagonisti al Bentegodi: sono Sergio Pellissier e Ciro Immobile a decidere il risultato di Chievo-Lazio, gara delle 18 appena terminata sul risultato di 1-1. Un gol per parte, ma anche un tempo per parte: ottima prima frazione di gioco dei clivensi, ripresa tutta a tinte biancocelesti. Risultato giusto, nonostante nel finale entrambe le squadre abbiano sfiorato il gol che lo avrebbe cambiato. Secondo punto in due partite per Di Carlo, secondo pareggio di fila anche per Inzaghi che vede sfuggire il quarto posto, ora appannaggio del Milan a un punto di distanza.

PRIMA AL BENTEGODI PER DI CARLO. INZAGHI VUOLE DIMENTICARE CIPRO -

Esordio stagionale casalingo per Di Carlo, che alla prima uscita della sua nuova avventura clivense ha pareggiato 0-0 al San Paolo contro il Napoli e conferma l'undici che ha fermato gli azzurri di Ancelotti. Inzaghi risponde con un messaggio chiaro: dimenticare la figuraccia rimediata a Nicosia contro l'Apollon Limassol. Formazione tipo per quanto concesso dai tanti infortuni: in attacco c'è Correa al fianco di Immobile, solo panchina per Caicedo.

PARTENZA A FREDDO -

Il clima rigido di Verona si fa sentire sull'avvio di gara. Pronti via, un calcio d'angolo a testa, poi il ritmo si fa abbastanza placido. Un'occasione per il Chievo in contropiede ma è bravo Strakosha, in avvio sono comunque i padroni di casa a tenere il pallino di gioco e a mettere in campo un'attitudine ben diversa, molto più propositiva rispetto a quella degli ospiti che faticano a orchestrare con un Milinkovic-Savic ancora lontano parente di quello dominante visto nei suoi giorni migliori.

GALLINA VECCHIA FA BUON BRODO -

L'attitudine dive concreta grazie all'esperienza. Quella di Sergio Pellissier, schierato ancora titolare da Di Carlo al posto di Stepinski e pronto a ripagare la fiducia: al 24' il Chievo opera in ripartenza, Birsa offre un bel filtrante al proprio capitano, che anticipa Acerbi e batte con una fucilata di destro Strakosha.

CHIEVO AVANTI ALL'INTERVALLO -

Trovato il vantaggio, il Chievo non abbassa il ritmo e l'unico dubbio in questa fase della gara è per quanto gli undici in giallobòù possano correre così tanto. Finché reggono, però, tutto va bene e le sensazioni di un sostanziale controllo restano immutate fino alla ripresa. Piccolo spavento a pochi secondi dall'intervallo, quando Sorrentino dice no a un Immobile non proprio freddissimo, ma soprattutto partito in posizione di fuorigioco.

INZAGHI SUONA LA SVEGLIA -

Alla ripresa del gioco, Inzaghi fa la sua prima mossa: dentro Caicedo per Radu, difesa a quattro e soprattutto attacco a due col supporto di Correa e Milinkovic-Savic. Con tutta probabilità, oltre al cambio l'ex attaccante avrà usato i canonici quindici minuto per strigliare la squadra e gli effetti si vedono subito: al di là dello schieramento, la Lazio torna in campo con l'evidente obiettivo di riscattare un primo tempo al di sotto delle aspettative.

DI CARLO RISPONDE -

Missione riuscita, almeno nelle intenzioni, per Inzaghi: la Lazio è più convinta e convincente, soprattutto più pericolosa, anche senza creare occasioni davvore clamorose. Quella migliore la costruisce Correa per Immobile, fin qui non proprio in serata di grazia e il cui tiro viene ben respinto da Sorrentino. Le due punte, comunque, mettono in difficoltà la difesa del Chievo, ragion per cui Di Carlo, dopo che Inzaghi ha già operato il suo secondo cambio inserendo anche Patric per Marusic, all'ora di gioco sceglie la difesa a cinque con l'ingresso di Cacciatore al posto di Meggiorini. Tante interruzioni del gioco, diverse ammonizioni: la partita è viva e vibrante, come si suol dire.

CORREA INNESCA, IMMOBILE PAREGGIA -

Non sarà nella sua miglior serata, ma Immobile, quando ne ha possibilità, non perdona. E ha la grande capacità di sapersi costruire un'occasione da gol dal nulla. Al 66' riceve sulla trequarti e scambia con Correa: doppio uno-due, prezioso l'ultimo passaggio dell'argentino che permette al numero 17 biancoceleste di incunearsi in area e scaricare un destro imparabile per Sorrentino.

IL PALO DICE NO AL BIS -

Dieci minuti dopo il pareggio, Immobile avrebbe l'occasione per siglare il vantaggio. Lanciato in velocità da Parolo, ignorato e poi affrontato da Bani, incrocia col sinistro e supera Sorrentino ma non il palo alla sinistra del portiere gialloblù, che nega la gioia della doppietta e soprattutto la svolta della gara. È, comunque, la fotografia di una partita nettamente cambiata nella ripresa: ora la Lazio vede la rimonta possibile, il quarto posto alla porta, e ci prova. Nel periodo non collegato, direbbero in radio, Di Carlo cambia: dentro Djordjevic e Kiyine per Birsa e Obi.

IL SILURO DI BADELJ -

Il leitmotiv dei minuti finali sembra (ma come vedremo non lo è) scritto dal 46': gli ospiti attaccano, il Chievo si difende arroccandosi e tentato di ripartire. Poco aiutato, per la cronaca, dall'imprecisione nelle sponde di Djordjevic. Fronte Lazio, da segnalare un siluro di Badelj, che prima di uscire spaventa Strakosha con una gran botta da fuori area e appena fuori porta. Sugli scudi Correa, nettamente il più ispirato tra i ragazzi di Inzaghi.

ALL'IMPROVVISO IL CHIEVO -

A sovvertire l'andamento della ripresa, all'improvviso il Chievo si risveglia e attacca in massa. A un soffio dal novantesimo, doppia occasione per i padroni di casa sulla scorta delle invenzioni di Kiyine. La difesa della Lazio, con un Patric provvidenziale e un po' di fortuna, riesce a salvarsi ed evita al pubblico un ultimo sussulto di una gara nel complesso ben giocata, soprattutto a livello di agonismo in campo, ma il cui risultato probabilmente non fa contento nessuno.

Il tabellino -

CHIEVO-LAZIO 1-1 (24' Pellissier; 66' Immobile)

Ammoniti: 22' Depaoli, 50' Radovanovic, 60' Rossettini, 90'+4 Cacciatore nel Chievo. 29' Radu, 90'+3 Correa nella Lazio.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Obi (dal 73' Kiyine), Radovanovic, Hetemaj; Birsa (dal 71' Djordjevic); Pellissier, Meggiorini (dal 60' Cacciatore). Allenatore: Domenico Di Carlo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (dal 46' Caicedo); Marusic (dal 55' Patric), Parolo, Badelj (dall'82' Berisha), Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.