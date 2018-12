Chievo-Lazio, le formazioni: Di Carlo non cambia. Inzaghi sceglie Correa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Esordio stagionale al Bentegodi per Domenico Di Carlo, terzo allenatore di questa non fortunatissima stagione del Chievo. Alla prima in assoluto, il nuovo tecnico clivense ha conquistato un pareggio d'oro al San Paolo, 0-0 in casa del Napoli. Stesso modulo, 4-3-1-2, questo pomeriggio a Verona, ma soprattutto stessi uomini nello schieramento di partenza.

Dopo la magra figura rimediata in Europa League contro l'Apollon Limassol, la Lazio torna in campo e ritrova diversi elementi dell'undici tipo biancoceleste. Simone Inzaghi sceglie Correa e non Caicedo per supportare Immobile, in difesa preferito Wallace a Luiz Felipe, sulla destra va Marusic.

Ecco le formazioni ufficiali delle gara.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Meggiorini. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.