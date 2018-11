Chievo, le verità di D’Anna: “Esonero? Volevo saperlo da Campedelli...”

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non le manda a dire Lorenzo D’Anna. L’ex allenatore del Chievo ha sfogato parte delle sua delusione per come è terminata la storia d’amore ultraventennale con i “Mussi Volanti” attraverso i microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione Monday Night. Oggetto del contendere, in primis, le modalità con cui il suo rapporto professionale con i clivensi si è interrotto: “L'unica cosa che mi è dispiaciuto dell'esonero è che a comunicarmelo non è stato l'uomo che conosco da 24 anni, Campedelli, ma il Direttore Sportivo che ho conosciuto pochi mesi prima”. Non banali anche le considerazioni su Ventura, il tecnico che lo ha sostituito. “È vero che #Ventura ha avuto poco tempo per conoscere il gruppo, ma contro l’Atalanta è stata la peggior partita del Chievo di questa stagione". Infine le considerazioni su Pellissier e sul post che ha accusato lo stesso Ventura di non aver mai creduto nei gialloblù. “Il post di Pellissier su Ventura? Lui è un punto di riferimento per il Chievo, è giusto che lui esprima un pensiero sulla situazione. Io personalmente non l'avrei reso pubblico".