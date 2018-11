Chievo lucido e aggressivo, il Napoli non passa: 0-0 giusto al 45esimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intensità e atteggiamento aggressivo. Lo spirito Chievo. Era questo che Domenico Di Carlo aveva chiesto in conferenza stampa ai suoi ragazzi alla vigilia della sfida contro il Napoli, per cancellare il passato ed invertire la rotta. Ed è questo che la squadra clivense ha messo in mostra nel primo tempo al San Paolo, in una frazione viaggiata via sul filo dell'equilibrio e conclusa 0-0.

Carlo Ancelotti ha schierato i suoi con un 4-4-2 molto offensivo, con Zielinski interno di centrocampo e Callejon e Ounas sulle fasce. Una scelta che ha consegnato il centro del campo al Chievo, bravo a sfruttare questa superiorità numerica per orchestrare qualche buona ripartenza. E qualche buona occasione.

Il pareggio rispecchia quanto fin qui visto in campo. Alla conclusione al volo di Callejon dopo 7 minuti ha risposto Obi poco dopo il quarto d'ora con una conclusione da ottima posizione finita sull'esterno della rete. Ai ricami di Zielinski (tra i migliori del Napoli) ha risposto un Radovanovic sempre molto lucido e lineare.

Premiato l'atteggiamento della squadra di Di Carlo, aggressivo al limite del rischioso come quando al 26esimo Obi con una spallata in area su Callejon ha rischiato di regalare un rigore ai padroni di campo. Il Napoli, che ha chiuso in crescendo e al 43esimo ha costruito l'occasione più ghiotta, ha avuto il demerito di non sfruttare a dovere le corsie esterne con Ounas protagonista in negativo con un paio di appoggi semplici errati.