Chievo, Maran è in bilico: la gara con la Samp sarà decisiva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Rolando Maran, tecnico del Chievo Verona. 11 sconfitte nelle ultime 14 gare di campionato, -13 rispetto alla scorsa stagione, adesso l'allenatore clivense sarebe in bilico e la prossima partita contro la Sampdoria, dopo la sosta, sarebbe decisiva per il suo futuro.