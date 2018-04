Chievo, Maran: "Abbiamo cambiato registro e sono fiducioso"

Fonte: Sky

Ovviamente deluso Rolando Maran dopo il ko beffardo del San Paolo. "A volte accadono delle fatalità, eravamo vicini a fare una cosa eccezionale. Il gol all'ultimo minuto nasce da un fallo non visto a nostro favore - dice a Sky il tecnico clivense -. Impossibile non concedere qualcosa al Napoli, ma dico che abbiamo fatto la gara che dovevamo fare e crescendo nel secondo tempo. Ma ripeto: il corner del 2-1 nasce da un fallo in nostro favore non visto. Contraccolpo psicologico? No, dobbiamo analizzare questi due gol presi nel finale di match, col Sassuolo e oggi. Per quanto avevamo fatto, oggi meritavamo di fare punti. Da qualche settimana, la squadra ha cambiato registro e io sono fiducioso. Ma è chiaro che siamo coinvolti nella lotta salvezza. Il rigore? Si poteva ammonire Depaoli, vero. Ma è altrettanto vero che forse il rigore non c'era proprio. Al di là di tutto, la squadra ha capito che ora c'è da essere concreti e i segnali in tal senso mi confortano".

"E' un momento in cui ho il dovere di attingere a tutta la rosa per portare freschezza - spiega Maran -. Ho utilizzato anche giocatori nuovi per la categoria, che però stanno dando risposte positive".