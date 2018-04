Chievo, Maran: "Complimenti ai giocatori. I binari sono tracciati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dopo una prestazione di grande sostanza, non posso fare altro che complimentarmi con i miei giocatori. La partita era delicata ma loro hanno saputo tirare fuori gli attributi ed una personalità non indifferente". Così in sintesi l'allenatore del Chievo, Rolando Maran, al termine del match pareggiato a Ferrara con la Spal per 0-0. Prosegue il mister: "Ora ci aspettano le ultime gare. I binari sono tracciati. Dovremo essere gli stessi da qui fino alla fine. Guai a mollare di un centimetro", le parole riportate da tggialloblu.it.