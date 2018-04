Chievo, Maran: "Contro il Napoli dovremo fare tesoro dell'andata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del ChievoVerona Rolando Maran ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani col Napoli: "Pareggio all'andata? Nessuna gara è replicabile, ognuna fa storia a sé. Dovremo però fare tesoro di quella partita e giocare con grande attenzione. Sappiamo che il test è difficile, arriviamo a Napoli in un momento in cui tutta la città sta spingendo al massimo. Questo non ci deve però fasciare la testa, ma anzi farci stare più concentrati e consapevoli. Dobbiamo spingere sull'acceleratore. Da Milano in poi abbiamo giocato con uno spirito diverso, abbiamo cambiato nettamente registro. È un peccato che mercoledì scorso siano sfumati due punti in maniera rocambolesca. Assenti? Non partiranno neanche Birsa e Castro, oltre a Jaroszyński che è ancora fuori. Dainelli e Gamberini saranno convocati, ma andranno valutati all'ultimo momento. Stepinski? Ho voluto dargli un ciclo di partite perché dimostra freschezza. In un momento in cui la squadra a volte sembra preoccupata, Stepinski è molto più libero e sgombro. Salvezza? Non siamo tranquilli, dobbiamo lottare come degli assatanati per raggiungere il nostro obiettivo. Napoli? Ha una sua identità precisa e la conferma in tutte le partita, è questa la sua vera forza. Nuovo modulo? In questo ultimo periodo dovremo essere bravi a fare sempre di necessità virtù. Stiamo alternando molto due sistemi di gioco e ne sto valutando anche altri. Giaccherini? Sembra che sia con noi da sempre. È arrivato con la voglia e l'atteggiamento giusto. Parliamo di un calciatore importante, allenandolo ho scoperto anche la sua grande intelligenza in campo".