Chievo, Maran: "Derby che vale tanto. La squadra mi ha dato garanzie"

Il tecnico del Chievo Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Hellas Verona: "Questo derby conta molto anche per la classifica. Per come ho visto lavorare la squadra in allenamento ho fiducia nei ragazzi, faranno una grande partita. L'Hellas Verona sta bene, lo dimostrano i risultati e le prestazioni dell'ultimo periodo. Cercheranno di non farci giocare e ripartire in ogni situazione, ma mi aspetto un Chievo che abbia una gran voglia di mettere in campo una grande prestazione. In settimana tutta la squadra mi ha dato ampie garanzie allenandosi sempre al massimo. Dobbiamo dosare bene la carica interiore che abbiano maturato in questi giorni senza calcio. Il mio record sulla panchina del Chievo? Sono orgoglioso e felice di raggiungere nel derby il record di panchine in Serie A con il Chievo".