Chievo, Maran: "Fallo di Koulibaly, gara doveva finire prima del gol"

Rolando Maran, allenatore del Chievo, dopo la sconfitta con il Napoli è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Non è andata come volevamo. Abbiamo fatto la gara che dovevamo, stavamo quasi riuscendo a portarla in porto, poi è arrivata la beffa. Abbiamo concesso relativamente poco al Napoli. E' un periodo che gira così, prendiamo bastonate in situazioni in cui siamo convinti di aver portato a casa il risultato. Contro grandi squadre come il Napoli può capitare, ma resta l'amaro in bocca per la buona prestazione di tutti. Il Napoli nel finale ha provato il tutto per tutto.

Ho la sensazione che c'era fallo a nostro favore prima del calcio d'angolo, lì sarebbe finita la partita. Poi nell'ultimo corner vien fuori la parabola di Diawara. Nel calcio ci stanno gli episodi, ma per me quello di Koulibaly è fallo, dà una testata al mio difensore.

Rigore? Era una situazione da andare quantomeno a rivedere. Io vedo solo una carezza di Depaoli su Mertens, nessuna trattenuta. E' un episodio dubbio, bisogna andare a rivedere. L'arbitro non era nelle condizioni migliori.

Cambi? Non ho tolto gli attaccanti per non abbassarci troppo, questa poteva essere una cosa determinante in negativo. Il Napoli ha portato a casa la vittoria su un corner che non c'era purtroppo".