Chievo, Maran: "Felice che il record di panchine in A arrivi nel derby"

Sarà un derby particolare per Rolando Maran, tecnico che proprio contro l'Hellas raggiungerà il record di presenze in Serie A alla guida del Chievo. Questo il suo pensiero a riguardo in conferenza stampa: "Sono orgoglioso e felice di raggiungere nel derby il record di panchine in Serie A con il Chievo".