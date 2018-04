Chievo, Maran: "Gli scontri diretti valgono tanto. La SPAL sta bene"

Il tecnico del Chievo Verona, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la SPAL. Queste le sue parole: "Gli scontri diretti hanno sempre un valore più alto, ma come abbiamo affrontato le ultime partite come finali così dovremo fare anche domani. La SPAL arriva da 7 risultati utili consecutivi, si vede che stanno bene, ma anche noi da diverse partite abbiamo svoltato. Conta il nostro momento, al di là di come stanno gli avversari. Dovremo essere bravi a confermare la solidità delle nostre ultime gare e su questa costruire la nostra partita, mettendoci ancora più coraggio e concretezza".