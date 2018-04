Chievo, Maran: "Gol del 2-1 inesistente, era fallo per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Chievo, Rolando Maran, è intervenuto in diretta su Radio Uno Rai per commentare la sconfitta per 2-1 in casa del Napoli:

C'è rammarico per la sconfitta nel finale?

"Loro sono riusciti a trovare il gol del pareggio e noi abbiamo avuto la paura di non farcela. Ci sta che si soffre a Napoli, ma non va bene che il gol del Napoli del 2-1 sia venuto da un corner inesistente: l'arbitro avrebbe dovuto fischiare fallo per noi e la partita sarebbe finita in pareggio. Diawara poi è stato bravo a mettere la palla nell'unico punto in cui poteva andare. Noi abbiamo sempre cercato di chiudere gli spazi, pur rimanendo sempre propisitivi.

La prestazione di oggi fa ben sperare in vista della salvezza?

"Abbiamo dimostrato di avere grande voglia e temperamento. Vogliamo arrivare il prima possibile alla salvezza e dobbiamo ripartire da questa prestazione".