Chievo, Maran: "Il bicchiere oggi è mezzo pieno. Abituato ai rumors"

L'allenatore del ChievoVerona Rolando Maran ha commentato così a Sky Sport il pari di oggi col Torino: "C'è da vedere il bicchiere mezzo pieno per come era iniziata la partita e le difficoltà che si erano create. Abbiamo fatto una prova in crescendo, questo è un aspetto importante. Non abbiamo preso gol, cosa che non capitava da tempo. Ho visto insomma dei segnali positivi. Voci sull'esonero? Noi allenatori dobbiamo essere abituati anche a questo. Io penso però solamente al campo e alla mia squadra".