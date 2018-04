Chievo, Maran: "Importante non aver subito gol oggi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Chievo, parla a Rai Sport dopo lo 0-0 contro il Torino: “Siamo andati in difficoltà inizialmente, questo momento sta pesando. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento riuscendo a creare tanto. Importante non aver subito gol, era tanto che non ci riuscivamo”.