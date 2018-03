Chievo, Maran incassa la fiducia. Ma se la crisi prosegue c'è D'Anna

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

L'Arena oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina del Chievo Verona e, dunque, di Rolando Maran. Se la crisi di risultati dovesse perdurare, con soli cinque punti conquistati in 150 giorni, la prima alternativa sarebbe Lorenzo D'Anna. Contro Sampdoria e Sassuolo l'imperativo, per mantenere la fiducia di Campedelli e della dirigenza incassata anche nel nuovo vertice di lunedì, è fare punti. Altrimenti il tecnico della Primavera sarebbe pronto a subentrargli.