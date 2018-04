Chievo, Maran: "Inter? Vogliamo vendicare la sconfitta dell'andata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia dell'impegno casalingo contro l'Inter, il tecnico del Chievo, Rolando Maran, ha parlato così in conferenza stampa: "La sconfitta della gara di andata ce la sentiamo ancora sulla pelle e questa è un’ulteriore motivazione per fare bene domani. Facciamo tesoro delle esperienze vissute. L’Inter è molto solida, concede pochissimo. È brava a riconquistare il possesso palla e ha un giorno di riposo in più rispetto a noi. Dovremo essere bravi a tirar fuori il massimo da ogni aspetto per compiere qualcosa di straordinario. La strada verso la salvezza non dipende da un modulo ma dall’atteggiamento, dallo spirito, da come riusciamo a interpretare bene i numeri e i momenti della partita. Esiste solo la maglia del Chievo, facciamo il massimo, concentriamoci su noi stessi, senza pensare agli altri".