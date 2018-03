Chievo, Maran: "Io a rischio? Penso solo a lavorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Dispiace tantissimo per questa sconfitta, dopo il gol siamo andati in ansia. La partita è stata sempre in grande equilibrio. Il Gol è stato un macigno per noi, ma questo è sbagliato, non deve più accadere. Abbiamo perso la lucidità". Così il tecnico del Chievo Rolando Maran dopo il ko nel derby col Verona. "Dobbiamo resettare tutto. Adesso deve iniziare un altro campionato. Dobbiamo calarci con un atteggiamento diverso. Dimentichiamo il passato. Meggiorini non stava bene dopo mezz'ora così ho inserito Giaccherini per scompaginare un po' le cose. Però non siamo stati lucidi. Tre punti dalla B: come usciamo da questa crisi? Solo vincendo. Io a rischio? Penso solo a lavorare e a portare avanti la mia squadra per raggiungere nostro obiettivo”. Lo riporta tggialloblu.it.