Chievo, Maran: "La super vittoria con la Samp è solo il primo passo"

Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il Sassuolo: "Abbiamo fatto un passo in avanti importante, dovevamo interrompere questo momento positivo. Abbiamo fatto una prova superba con la Sampdoria, abbiamo vinto contro una squadra davvero forte. Abbiamo portato a casa un risultato importante, ma è solo il primo passo e dobbiamo ribadirlo contro il Sassuolo, una squadra in forma reduce dal pareggio, meritato, con il Napoli. Servirà la massima attenzione".