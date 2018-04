Chievo, Maran mastica amaro: "Peccato, sfuma una vittoria importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport 24 il tecnico del Chievo Rolando Maran commenta il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo, deludente per i clivensi: "Abbiamo subito un gol talmente rocambolesco che è un qualcosa di incredibile. Peccato, era uno scontro diretto difficile da interpretare. La doppia superiorità numerica ci è stata annullata da qualche giocatore sceso in campo con qualche acciacco e per onore di firma. Si poteva fare di più".

Il pubblico ha fischiato alla fine.

"Mi ha fatto male il risultato, più che altro. Io credo che nel finale di stagione le partite saranno tutte particolari, giocate con un po' di nervosismo. Mi spiace per una vittoria sfumata che avrebbe potuto essere importante".