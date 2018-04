Chievo, Maran: "Nel finale punizione non data. Giak, chiesto il cambio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chievo sfiora l'impresa al San Paolo, ma viene beffato dal centro allo scadere di Diawara. Questo il commento del tecnico clivense, Rolando Maran, ai microfoni di Rai Sport: "È difficile accettare il risultato quando ci sei arrivato così vicino. Rimane tanta rabbia, perché con il Sassuolo abbiamo preso un gol evitabile. Le prestazioni che stiamo facendo sono di grande attenzione e tensione agonistica, la nostra salvezza passerà attraverso queste prove. Siamo coinvolti con altre squadre nella lotta salvezza, in queste quattro partite avremmo meritato di più. Bisogna essere concreti, dobbiamo essere bravi a continuare e non farci abbattere da situazioni come questa. I giocatori hanno fatto quello che dovevano fare, siamo venuti qua in una delle poche settimane in cui hanno potuto riposare. In campo abbiamo messo la prestazione, loro hanno una grande forza d'urto. Se nel finale viene decretato un fallo a nostro favore finisce la partita e si parla di grande risultato per noi. Giaccherini ha chiesto il cambio, era la terza partita in una settimana. Il suo percorso atletico è stato diverso, non riusciva più ad andare avanti".