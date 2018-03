Chievo, Maran piace al Bologna. In uscita anche in caso di salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A due mesi dalla fine del campionato, i corridoi di serie A s’interrogano sul futuro di alcune panchine e il futuro di Rolando Maran, strettamente connesso a prestazione e risultato di sabato prossimo contro la Sampdoria, potrebbe essere lontano dal Chievo anche in caso di quarta salvezza in fila a fine stagione. Con un club, in particolare, che punterebbe su di lui per il domani, cioè il Bologna, che già da mesi s’interroga su Donadoni, lui che dall’ottobre 2015 a oggi ha sempre salvato gli emiliani ma senza garantire il salto di qualità e bollando ultimamente un trend dalla parabola discendente, riporta il Corriere di Verona. Il ciclo di Maran qui al Chievo dura dal canto suo dall’ottobre 2014: tre salvezze sicure, quest’anno invece un’annata tribolatissima e una crisi che ne ha messo in discussione la posizione, nonostante il contratto fino al 2020. Il presidente Luca Campedelli ha confermato nei giorni scorsi la totale fiducia verso Maran ma qualora non dovessero arrivare punti, fra sei giorni, il timoniere clivense sarebbe a forte rischio.