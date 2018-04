Chievo, Maran: "Primo tempo dominato: meritavamo un risultato positivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Chievo Rolando Maran, intervistato da Rai Sport, ha analizzato così la sconfitta odierna con l'Inter: "Dispiace perché avremmo meritato un risultato positivo. Nel primo tempo abbiamo dominato, poi siamo andati sotto a causa di un episodio discutibile. Preso il gol, abbiamo avuto la forza di restare in partita. Il finale di questa gara testimonia il fatto che stiamo bene. Questo aspetto sarà fondamentale nelle ultime partite della stagione. Abbiamo avuto l'occasione per pareggiare, ma non è andata bene. Non mi piace però trovare attenuanti, rimbocchiamoci le maniche. Potevamo fare di più, ma diversi episodi non ci hanno sorriso".