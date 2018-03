Chievo, Maran: "Settimana di riflessioni, da domani nuovo campionato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Chievo, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa della settimana dopo la sconfitta nel derby contro l'Hellas. "Per noi domani inizia un nuovo campionato. Io per primo devo essere più incisivo, insieme alla squadra: giriamo da subito questa situazione. È stata una settimana di grande lavoro e grandi riflessioni, perché certe cose in certi momenti bisogna saperle affrontare di petto. Con il Milan sarà un test difficile ma ben venga ora".