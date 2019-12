© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio per 1-1 tra Cittadella e Chievo. A fine gara, in sala stampa, interviene l'allenatore dei clivensi, Michele Marcolini. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: "Sull’1-0 c’è stato un doppio liscio da parte dei nostri giocatori e poi siamo stati sfortunati, con la deviazione sul tiro di Diaw. Il Cittadella è stato migliore di noi nel primo tempo, l’aspetto che mi ha fatto arrabbiare di più è stato che non abbiamo avuto una buona gestione della palla. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento, anche con l’ingresso in campo di Djordjevic e siamo riusciti a creare maggiori spazi e ad essere più pericolosi e il gol del pareggio bellissimo di Vignato è nato proprio grazie a un colpo di testa di Filip. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Serie A".