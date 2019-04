Riccardo Meggiorini ha commentato ai canali ufficiali del Chievo il match pareggiato per 1-1 contro il Parma: “Siamo in una situazione in cui non servono a molto i gol, la classifica ormai è compromessa, ma volevamo uscire dal campo a testa alta. Vignato ha molta qualità, gioca a due tocchi e ha messo due grandi palle. Mi sono buttato perché so che ha un piede educato. Abbiamo sempre approcciato bene le partite, anche quelle perse 3-4 a 0. Ci hanno penalizzati molto nel girone di ritorno, mi dispiace perché la classifica è bugiarda”.