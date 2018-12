© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Meggiorini, al termine del pareggio esterno contro la Spal, ha commentato il momento del Chievo, prossimo avversario dell'Inter: "Oggi abbiamo ottenuto un risultato positivo, come nelle ultime partite. Siamo rimasti sempre in partita, anche se abbiamo sofferto un pochino nel finale, sbagliando qualcosa in uscita. Siamo contenti, ci dispiace per la mancata vittoria. Pellissier nel primo tempo è andato a centimetri dal gol. L'Udinese ha perso e abbiamo guadagnato un punto su di loro. Oggi ha retto bene tutta la squadra, tutti hanno difeso bene. Manca solo qualche spiraglio per andare alla conclusione. Basta migliorare qualcosina in avanti per portare a casa i tre punti. Peccato non aver vinto, ma a Ferrara non è mai facile. Adesso abbiamo due partite in casa da qui alla fine dell'andata. Dobbiamo crederci come stiamo facendo".