Chievo-Milan 1-1 dopo 45': Hetemaj risponde al capolavoro di Biglia

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude in parità, 1-1, il primo tempo della sfida tra ChievoVerona e Milan, in corso al Bentegodi stasera come terzo anticipo del turno di Serie A. Gara senza sussulti nei primi minuti, col collettivo ospite più manovriero e il Chievo schiacciato nella propria metàcampo, attento a non concedere il minimo spazio agli sguscianti attaccanti rossoneri. Il primo squillo di una gara fin lì anche abbastanza noiosa lo suona Kessiè, che strappa a destra, mette il turbo in area ma perde in precisione, spedendo alla destra di Sorrentino. Il Chievo si fa vedere in area avversaria con un bel cross di Leris, che Donnarumma fa suo con grande autorità.

LA BIGLIA ALL'INCROCIO - La sfida si sblocca su calcio piazzato: Lucas Biglia porta in vantaggio il Milan con una conclusione assolutamente imparabile, bravo a massimizzare l'occasione conquistata da Paquetà, atterrato da Leris al limite dell'area. Tiro violento e preciso di destro che gira sopra la barriera e si spegne dove Sorrentino davvero non può arrivare.

VIA GATTUSO, GOL HETEMAJ - Tre minuti dopo il gol, il Milan perde la sua guida in panchina: Gattuso viene infatti allontanato dal signor Pairetto dopo un battibecco con Meggiorini, a sua volta polemico nei confronti di Paquetà. Altri sei giri di lancetta ed ecco il gol del pari: lo realizza Hetemaj, bravissimo nell'avvitamento in area di rigore su perfetto invito di Leris, che a destra era sfuggito alla marcatura di Laxalt. Il finlandese si stacca da Conti e con un colpo di testa preciso e violento batte Donnarumma.