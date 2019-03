Chievo-Milan, le formazioni ufficiali: tocca a Conti, Laxalt e Biglia dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono stati resi noti i ventidue uomini che daranno il via tra un'ora alla sfida tra ChievoVerona e il Milan: tra i rossoneri, che vanno a caccia del quinto successo di fila, spazio a Castillejo al fianco di Suso e Piatek nel tridente offensivo, mentre a centrocampo, come annunciato da Gattuso peraltro, ecco il rientro di Biglia dal primo minuto. Novità anche in difesa, con Conti e Laxalt che danno respiro a Calabria e Rodriguez, quest'ultimo squalificato e quindi assente anche dalla panchina dei rossoneri.

Nel ChievoVerona Di Carlo adatta Barba come laterale di sinistra, riproponendo Andreolli al centro della difesa in compagnia di Bani, con Depaoli a destra. A centrocampo ancora Dioussè, Lerin e Hetemaj, mentre Giaccherini giostrerà alle spalle di Stepinski e Meggiorini, con Djordjevic che dunque inizierà dalla panchina al pari di Pucciarelli.

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.

A disposizione: Bragantini, Caprile, Frey, Cesar, Rossettini, Jaroszynski, Piazon, Kiyine, Burruchaga, Pucciarelli, Grubac, Vignato, Djordjevic.

Allenatore: Domenico Di Carlo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessiè, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.

A disposizione: Donnarumma A., Reina, Abate, Calabria, Caldara, Strinic, Bakayoko, Bertolacci, Montolivo, Calhanoglu, Borini, Cutrone.

Allenatore: Gennaro Gattuso.