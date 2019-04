© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanti titolari nel Napoli che a partire dalle ore 18 scenderà in campo al Bentegodi contro il ChievoVerona in una gara valida per la 32esima giornata di Serie A.

Ancelotti ha optato per una formazione molto offensiva con Callejon, Insigne, Mertens e Milik tutti in campo dall'inizio. Tra i pali torna Ospina, in difesa torna Chiriches.

Di Carlo risponde con un 4-4-2 con Meggiorini e Stepinski in attacco e con Vignato sulla linea dei centrocampisti.

ChievoVerona (4-4-2) - Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Hetemaj, Dioussé, Giaccherini, Vignato; Meggiorini, Stepinski.

Napoli (4-4-2) - Ospina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.