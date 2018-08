Chievo, naso rotto e sospetto trauma cranico per Sorrentino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Sorrentino che ha subito una brutta ginocchiata in testa contro la Juventus perdendo i sensi per qualche secondo. Il portiere del ChievoVerona è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti che hanno evidenziato una frattura al naso e un sospetto trauma cranico.