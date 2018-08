Chievo, Obi si presenta: "Mi ispiro a Stankovic. Felice di essere qui"

Queste le prime parole di Joel Obi da giocatore del Chievo. Il centrocampista è stato presentato oggi alla stampa: "Ringrazio la società per avermi voluto. Sono davvero felice di essere qui. Posso giocare in qualsiasi posizione - riporta tggialloblu.it - farò sempre del mio meglio perché mi interessa solamente giocare. Sono duttile ed in grado di aiutare in qualunque zona del campo. Il campionato è già iniziato e per questo, devo affrettarmi a capire i meccanismi di gioco del mister. Il mio modello di riferimento? Dejan Stankovic”.